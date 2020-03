Herrera "reaparece" para animar torcedores do Botafogo

Não, não se engane: Herrera não voltou a jogar pelo Botafogo. Nem poderia, já que o futebol brasileiro parou devido a pandemia do coronavírus Covid-19. No entanto, exatamente por causa da crise, torcedores estão relembrando com nostalgia um dos grandes momentos do clube nos últimos anos.

Sem campeonatos ao vivo para serem transmitidos, emissoras vem apostando em reprises de jogos do passado para entreter os telespectadores. Nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), quando a bola começou a rolar para Botafogo x Flamengo, final da Copa Rio de 2010, torcedores do Fogão se emocionaram.

Vindo de um ano conturbado onde o clube brigou para não cair, o Botafogo tinha um adversário complicado: o Flamengo, campeão brasileiro do ano anterior. Como a equipe de General Severiano tinha conquistado a Taça Guanabara, bastava uma vitória simples para que o Fogão fosse campeão carioca.

E a vitória veio em um jogo marcante, repleto de altos e baixos. Assim, ídolos como Jefferson, Herrera e Loco Abreu, além de outros atletas marcantes daquele período de tempo como Somália, Fábio Ferreira e o "talismã" Caio, marcaram o seu nome na história do Botafogo.

Com dois pênaltis a favor, o Botafogo contou com cobranças de Herrera, no meio, e Loco Abreu, de cavadinha, para marcar os dois gols na partida. O Flamengo descontou com Vágner Love, no final do primeiro tempo.

Perto do final da partida, o juiz Gutemberg de Paula Fonseca marcou um pênalti, sob protestos de Herrera, expulso por reclamação. No entanto, Jefferson espalmou o pênalti de Adriano para fora e o Botafogo se sagrou campeão carioca de 2010.