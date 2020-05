Hertha goleia o Union com gol de Matheus Cunha

A 27ª rodada do Campeonato Alemão foi iniciada com o clássico entre Hertha Berlin e Union Berlin. Os donos da casa golearam os visitantes no estádio Olímpico.

A vitória imponente por 4 a 0 foi contruída no segundo tempo, começando aos seis minutos com gol em cabeçada de Ibisevic. Um minuto depois, o bósnio deu assistência para Lukebakio ampliar.

Aos 16 minutos da etapa complementar, o brasileiro Matheus Cunha fez boa jogada pela direita e pegou a sobra para marcar o terceiro dos donos da casa.

O gol que fechou o placar foi marcado por Boyata após cruzamento de Plattenhardt aos 32 minutos.

Com a vitória, o time do técnico Bruno Labbadia assumiu a 10ª posição na tabela da Bundesliga, mas dependerá dos demais resultados da rodada para não voltar a descer na classificação. Isso deixa o time a 11 pontos da zona de rebaixamento e a apenas cinco do Wolfsburg, que ocupa a última colocação que dá vaga à Europa League.

O Union Berlin, por sua vez, está em 12º pode ser ultrapassado pelo Eintracht e se aproximar da zona de queda. No entanto, o time de Frankfurt tem um difícil desafio neste sábado contra o líder Bayern de Munique.

Na próxima rodada, o Hertha Berlin recebe o RB Leipzig em partida marcada para a quarta-feira. No mesmo dia, o Union enfrenta, em casa, o Mainz.