Heung-min Son, entre os 5 melhores do seu agrupamento

O ouro nos Jogos Asiáticos de 2018 permitiu que Son se livrasse do longo serviço militar obrigatório que todos os sul-coreanos devem cumprir. No entanto, o atacante não escapou de um intensivo de três semanas.

As fotos do soldado Son deram a volta ao mundo. A estrela do Tottenham passou a ser mais um quando trocou a camisa branca dos 'spurs' pelo uniforme militar do seu país.

O futebol pode ter ajudado o 'soldado' a superar com êxito as provas físicas, mas ele também mostrou ter um grande talento nos exercícios de tiro. Como resultado, ficou entre os cinco melhores do seu agrupamento, de acordo com a rede de notícias sul-coreana 'Yonhap'.

"Receberá o prêmio 'Pilsung', que é um dos cinco tipos de prêmios que os de melhor rendimento recebem", afima um membro dos Marines, segundo o 'Marca'.