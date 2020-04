Higuaín fica na Juventus até 2021, segundo seu pai

Com a crise do coronavírus, Gonzalo Higuaín deixou a Itália e foi para a Argentina. Segundo as informações mais recentes, o atacante não estaria certo de que retornaria à Itália.

O pai do jogador, Jorge, negou esses rumores. "Tudo o que está sendo dito sobre meu filho não é verdade. Gonzalo ficará na Juventus", disse ele à Radio LM Neuquén.

Para o pai de 'Pipita', pelo menos por enquanto, o jogador não sai de Turim. "Ele tem contrato até 2021 e o respeitará", afirmou Jorge Higuaín.

"Higuaín nunca pensou em se despedir mais cedo. Ele ama a Juve e se sente amado pela torcida. Agora se fala em transferência, mas não é verdade. Ele respeitará o acordo e tomará uma decisão sobre seu futuro", concluiu.