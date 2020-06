Higuaín, fora da convocatória contra o Bologna

O argentino Gonzalo Higuaín, atacante da Juventus, ficou de fora da lista divulgada nesta segunda-feira por sua equipe para enfrentar o Bologna na 27ª rodada da Serie A na noite italiana.

Higuaín, 32 anos, ainda não se recuperou de problemas musculares sofridos nos treinos de 4 de junho e o técnico Maurizio Sarri o excluiu da lista junto com Giorgio Chiellini, o brasileiro Alex Sandro e o alemão Sami Khedira.

O 'Pipita' já perdeu a semifinal da Coppa Italia contra o Milan nas últimas semanas e a final da última quarta-feira passada, perdida nos pênaltis para o Napoli.

Nesta temporada do Campeonato Italiano, o atacante argentino, ex-jogador do Real Madrid, marcou oito gols em 34 jogos.

A Juventus retoma nesta segunda-feira o seu caminho na Serie A, da qual é líder com um ponto de vantagem sobre a Lazio, em segundo lugar, e voltará com toda a empolgação com o português Cristiano Ronaldo, o argentino Paulo Dybala e o brasileiro Douglas Costa em um tridente bastante ofensivo.