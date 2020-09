Higuaín já se despediu dos colegas da Juventus, diz jornal

Com a chegada de Andrea Pirlo, a Juventus inicia um novo projeto e observa o mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Para isso ocorrer, é preciso abrir espaço no elenco.

Em suas primeiras palavras públicas como treinador do time de Turim, Pirlo foi claro ao confirmar a saída de Higuaín e a permanência de Dybala. Com isso, aumentaram os rumores sobre o futuro do argentino de 32 anos e iniciaram as despedidas.

Segundo 'Tuttosport', o atacante argentino de 32 anos já disse 'adeus' a seus colegas da Juventus, time com o qual chegou a acordo para rescisão um ano antes do fim do contrato. O jornal 'AS' afirma que ele abriu mão de metade do salário, o que corresponde a cerca de 3,75 milhões de euros.

Higuaín chegou a Turim na temporada 2016-17 após longas passagens por River Plate, Real Madrid e Napoli. Desde que chegou a Turim, ele também teve breves empréstimos a Milan e Chelsea.