Higuaín no Athletic: sonho possível ou impossível?

Se você acreditava que as curiosidades sobre Higuain terminavam com o fato de ele ter podido jogar pela França por ter nascido em Brest, você está errado. Seu pai afirma que o bisavô do 'Pipita' é de origem basco-francesa.

Higuain nasceu em Brest apenas circunstancialmente. Seu pai, Jorge 'el Pipa' Higuaín, jogava no Stade Brestois naquela temporada, e o pequeno Gonzalo chegou ao mundo naquele momento.

Isso não aconteceu com Fede, o mais velho, recentemente contratado pelo DC United depois de jogar muito e por bastante tempo no Columbus Crew. Ele nasceu na Argentina, mas quando tinha cerca de 20 anos e começava a aparecer no River, começou a ser relacionado com a Real Sociedad.

E então Jorge mencionou que o bisavô de Fede e Gonzalo era de origem basco-francesa. "Meu pai sempre me dizia que seu avô havia lhe ensinado que os bascos não são espanhóis nem franceses, apenas bascos", explicou ele há muito tempo.

Portanto, Higuaín descende de um emigrado para a América oriundo do País Basco Francês, e isso não é desconhecido para o Athletic Bilbao. O jornal 'Marca' diz que o clube rojiblanco já sabe disso há muito tempo e que na época foram estabelecidas pontes com os clubes sul-americanos com jogadores que provavelmente seriam contratados.

O Athletic Club nunca tentou contratar Higuaín, mas as coisas podem mudar neste verão. O fato de poder chegar a San Mamés a custo zero é certamente tentador. Aos 32 anos, ele poderia dar uma guinada inesperada em sua carreira.