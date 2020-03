Higuaín, Pjanic e Khedira saem da Itália em plena quarentena

O argentino Gonzalo Higuaín, atacante da Juventus, interrompeu o isolamento imposto pelo clube após o positivo para o coronavírus de dois jogadores da equipe e, depois de informar a diretoria, voltou à Argentina, confirmou a entidade de Turim nesta quinta-feira para a 'EFE'.

Higuaín, que estava isolado desde a semana passada em Turim como o resto de seus companheiros de equipe por precaução após o positivo de Daniele Rugani e do francês Blaise Matuidi, foi submetido a um exame que deu um resultado negativo para o coronavírus e conseguiu viajar para a Argentina no início desta sexta-feira.

O argentino informou a Juventus antes de sair e recebeu a aprovação do clube. Sem treinamento neste período devido à pandemia de coronavírus, o jogador tem todo o direito de se mudar, disse o clube de Turim à EFE.

Com a partida de vôos da Itália para a Argentina bloqueada, Higuain fez uma parada dupla com sua família, primeiro na França e depois na Espanha, antes de viajar para a América do Sul.

Após confirmar o resultado positivo de Rugani na quarta-feira, 11 de março, seguida na terça-feira passada pelo contágio de Matuidi, a Juventus impôs um isolamento de duas semanas a todos os seus jogadores para controlar suas condições de saúde.

Quase toda a equipe está isolada em Turim, enquanto, antes de Higuaín, o português Cristiano Ronaldo foi autorizado a ficar isolado por 15 dias na Madeira, onde o português está cuidando de sua mãe, Dolores Aveiro, após um problema cerebrovascular. .

Nas últimas horas, o jogador publicou um vídeo para promover a angariação de fundos da Juventus para ajudar os hospitais piemonteses na luta contra o coronavírus, que já causou quase 3.000 mortes na Itália.

Além do jogador argentino, Sami Khedira e Miralem Pjanic também receberam a aprovação do clube para ir a seus respectivos países. Portanto, presume-se que sua saúde seja boa e que eles não estejam infectados pelo COVID-19.