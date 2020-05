Higuaín poderia jogar ao lado do seu irmão

A Juventus quer substituir Gonzalo Higuaín. O argentino ainda tem um ano de contrato e uma alta probabilidade de deixar o clube na próxima janela de mercado.

De acordo com o jornal 'Washington Post', o DC United está muito interessado na contratação do jogador argentino, clube onde dividiria o vestiário com o seu irmão Federico.

O meia é jogador e também auxiliar técnico, mas ainda não disputou nenhum minuto pelo seu novo clube após se transformar em lenda no Colombus Crew.

Não faltam ofertas por Higuaín, embora o jogador prefira analisar tudo com mais calma quando as coisas voltarem ao normal. No momento, Higuaín está confinado em casa após a volta a Turim.