Higuaín quer convencer Sarri... à base de golaços!

Falta menos de um mês para a Serie A voltar a ser disputada novamente. Jogadores correm contra o treino para treinar e convencer seus treinadores da titularidade, como Gonzalo Higuaín.

Em uma partida de treinamento em campo reduzido, o jogador marcou um belo gol depois de se livrar de vários companheiros de equipe. Depois disso, ele mandou a bola no travessão e entrou no gol.

Tudo isso enquanto seu futuro permanece desconhecido. O último time a perguntar sobre Gonzalo Higuaín foi os Wolves, visando um substituto de Raúl Jiménez.

O Newcastle, que será o novo rico da Premier League, também quer ter a experiência do jogador argentino, que espera, com base em gols e dedicação, ser o titular no retorno dos treinos.