Reforço de R$ 320 milhões que virou mais problema que solução na Juventus

A contratação da Gonzalo Higuaín pela Juventus em 2016 foi surpreendente pelo alto valor investido. Foram 90 milhões de euros pagos para tirar o argentino da Napoli, o que representava a maior contratação da história da Juventus naquela época - perdendo o posto para Cristiano Ronaldo dois anos depois.

A expectativa no argentino era alta. Na temporada de 2015/16, "Pipita" Higuaín anotou incríveis 36 gols em 35 partidas com o time napolitano e ele chegou para ser o titular na posição onde revezavam Alvaro Morata e Mario Mandzukic.

Em sua primeira temporada, o argentino teve um desempenho satisfatório, marcando 32 gols em 55 jogos, melhor marca do atacante com a camisa bianconeri. Até então, ele era titular indiscutível da posição.

Porém, a partir da temporada 2017/18, as críticas começaram a pesar contra Higuaín. Fabrizio Ravanelli, antigo atacante da Juve, foi um dos que criticaram o jogador na época. "É um peso morto para a Juventus", atacou. Nos 16 primeiros jogos daquela campanha, foram somente três gols.

Cristiano Ronaldo foi contratado pela Velha Senhora e Higuaín perdeu seu espaço no clube. Emprestado para o Chelsea, o desempenho em Londres esteve muito abaixo do que uma vez ele já havia mostrado. Após apenas seis meses com os Blues, foi repassado ao Milan. Naquele momento, a impressão que se tinha era que ninguém queria Pipita.

O desempenho no Milan foi razuavelmente melhor, mas nada que empolgasse os rossoneris. De volta à Juventus, não conseguiu se firmar no ataque, embora Maurizio Sarri tenha demostrado, em várias oportunidades, uma certa confiança no argentino. Na última temporada, porém, tal confiança não se justificou. Higuaín balançou as redes somente 11 vezes em 44 jogos.

Agora, com a chegada de Andrea Pirlo para o comando do time, uma grande reformulação deve acontecer. Higuaín não deve fazer parte dos planos do "Maestro", assim como outros nomes de peso no elenco como Sami Khedira e Blaise Matuidi, que já foi anunciado pelo Inter Miami, da MLS.

Higuaín totaliza 149 partidas pela Juve com 66 gols, número bem abaixo do que conseguiu vestindo a camisa do Napoli, quando anotou 91 gols em 146 jogos. Aos 32 anos, Higuaín não vingou como o esperado e agora é visto como um problema que o time de Turim não quer para a próxima temporada.