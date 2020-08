Higuaín se vê na MLS

Higuaín está perto do fim da carreira e é sabido que a MLS funciona como um destino para jogadores perto da aposentadoria. Ele acabará sua carreira lá também? O argentino falou disso em uma entrevista à 'FOX Sports'. A possibilidade, para ele, é real, mas ele está focado na Serie A.

“Mais para frente, eu poderia jogar na MLS. Haverá muitos jogadores e seria bom, mas agora estou na Juventus, ainda me resta um ano. Veremos o que acontece. Em cinco dias, voltaremos a treinar e ver como será com o novo treinador. Com certeza haverá uma dinâmica diferente”, afirmou.

Sua experiência na Itália pode parecer vital nos Estados Unidos. Ele passou pelo Napoli e Milan antes de se vestir de 'bianconero', o que gerou acusações de traição por parte de alguns torcedores. Em sua opinião, não faz sentido acusá-lo disso quando outros fizeram o mesmo.

"Eu traidor? Não me arrependo de ter assinado pela Juventus. Quantos jogadores foram do River ao Boca, do Inter ao Milan? Disseram o mesmo sobre Ronaldo, Pirlo e muitos outros. Faz parte do futebol", disse ele ao pôr fim a qualquer tipo de controvérsia.

O pai, também na 'FOX Sports', analisou o futuro do filho: “É quase impossível para ele ir para o River e é uma invenção que a Juventus não o quer. Faltam oito meses para o contrato e não vai renunciar para ir a qualquer time. A Juventus pode vendê-lo ou demiti-lo. A ideia de Gonzalo é cumprir seu contrato e depois ir aonde quiser com a carta da liberdade na mão".