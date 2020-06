Higuaín voltou 110 dias depois com gol

A parada forçada pela Covid-19, junto com os problemas físicos que Higuaín teve na volta, deixaram o argentino ansioso para entrar em campo e marcar seu gol, algo que ele não demorou para fazer após pisar novamente no gramado.

O atacante foi a principal novidade na convocação de Sarri para esta sexta-feira, uma lista em que ele não era incluído desde 8 de março, na partida contra a Inter.

Passaram 110 dias desde a última vez que o atacante disputou uma partida. 110 dias que terminaram com um gol marcado cinco minutos depois de entrar no segundo tempo do jogo contra Lecce para selar a vitória por 4 a 0.

Foi um belo gol graças à assistência de Cristiano Ronaldo, que avançou pela esquerda, se deslocou para o centro e tocou de calcanhar para o argentino que entrou na área por trás do português. Com o primeiro toque, Higuaín ajeitou. Com o segundo, bateu alto para o fundo do gol.

"Foi um período muito difícil, devido à pandemia e à saúde de minha mãe. Mudei e compreendi que a equipe precisava de mim. Me disponibilizei para o grupo e todos me ajudaram. Agora estou feliz pelo retorno e pelo gol", disse Higuaín em declarações a 'Olé'.

Vale lembrar que, quando a Serie A foi suspensa em março, Gonzalo Higuaín viajou imediatamente para a Argentina para passar o tempo com sua mãe, que enfrenta problemas de saúde.