Promessa japonesa, Hiroki Abe volta a treinar no Barcelona

Há um ano, o Barcelona anunciava a incorporação de Hiroki Abe, atacante procedente do Kashima Antlers. O jogador foi integrado ao segundo time do clube catalão.

O jovem de 21 anos chegou com o cartaz de melhor jogador jovem do futebol japonês na temporada 2018 e assinou por quatro temporadas em uma operação que custou 1 milhão de euros.

Em sua última temporada na Ásia, o jogador disputou 24 partidas, nas quais marcou dois gols e deu duas assistências. Hiroki Abe já vem, inclusive, sendo convocado para defender a Seleção Japonesa nos últimos meses.

Confira no vídeo como foi o retorno do atacante do Barcelona aos treinamentos após a interrupção dos trabalhos presenciais forçada pela pandemia.