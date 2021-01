Hirving Lozano: outro gol... e já são dez na temporada!

O internacional mexicano Hirving Lozano marcou neste domingo na vitória por 6 a 0 do seu time, o Napoli, sobre a Fiorentina, pela décima oitava rodada da Serie A.

Lozano marcou oito gols nesta temporada do campeonato e marcou, aos 38 minutos, o momentâneo 3 a 0 ao aproveitar uma espetacular jogada pessoal de Lorenzo Insigne pela ala esquerda. No momento ele é o único jogador da equipe napolitana que atingiu dez gols em todas as competições.

O mexicano, cada vez mais decisivo no esquema do técnico Gennaro Gattuso, contribuiu para a confortável vitória do Napoli, completada por um doblete de Insigne e pelos gols do alemão Diego Demme, do polonês Piotr Zielinski e de Matteo Politano.

Os 'azzurri', rivais do Granada nas oitavas de final da Liga Europa, chegaram momentaneamente à terceira posição do campeonato, a seis pontos do líder, o Milan, que joga esta segunda-feira no campo do Cagliari.