História de Coutinho no Bayern pode ter chegado ao fim

Depois de um cirurgia no tornozelo realizada em abril, Philippe Coutinho desfalcou o Bayern de Munique na volta da Bundesliga, no último domingo (17) e, dependendo de como ficar definido seu futuro, ele pode não vestir mais a camisa do clube alemão.

O brasileiro está emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique desde agosto de 2019, mas os bávaros não pretendem exercer a cláusula de compra do meia por € 120 milhões. AÇinda mais tendo outros alvos - como Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, e Leroy Sané, do Manchester City, ambos mais jovens do que o brasileiro, além de serem alemães, o que liberaria uma vaga para estrangeiro no time.

Apesar de, segundo a imprensa espanhola, o clube estar interessado em tentar uma extensão do empréstimo, já que a temporada europeia não vai terminar nas datas previstas depois da pandemia do coronavírus Covid-19.

Mesmo com alguns clubes supostamente interessados em Coutinho, o empresário do brasileiro, Kia Joorabchian disse à rádio britânica talkSPORT que nada foi definido ainda: Nenhuma decisão foi tomada ainda em relação ao futuro dele. Como já disse muitas vezes em tempos incertos como esse, não estamos falando de transferências ou planos futuros e ainda não os discutimos".

Enquanto o futuro do jogador segue em aberto, as especulações sobre uma possível volta à Premier League - reforçando novamente o Liverpool, e até mesmo o Chelsea ou o novo projeto do Newcastle -, ou a permanência no Barcelona, Coutinho está feliz em Munique e no Bayern, como disse Joorabchian.

Com seus direitos econômicos pertencendo ao Barça, a venda do meia poderia ser do interesse dos catalães, que buscam fazer caixa para se reforçar na próxima janela, com Lautaro Martínez, da Inter de Milão, como seu principal alvo.

Mesmo não rendendo no Bayern o que muitos esperavam e atingindo o que já se foi visto dele, Coutinho não teve uma temporada das piores, em 32 partidas disputadas foram nove gols, além de atuações marcante com a camisa do clube alemão.