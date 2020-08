O Vasco divulgou um vídeo com detalhes do projeto de modernização de São Januário anunciados recentemente. Com investimento de R$ 275 milhões, o estádio terá a ampliação da capacidade, que passará de 22 mil lugares para 43 mil.

Confira a entrevista de Luis Fernando Davantel, CEO da WTorre, sobre o projeto para a modernização da casa vascaína. Ele garante que a história do clube será preservada.