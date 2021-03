Histórico! Cuba convoca atletas que atuam no exterior pela primera vez

O esporte de Cuba vive um dia histórico. A seleção de futebol do país caribenho passará a ter jogadores que atuam no exterior.

A novidade foi confirmada com a convocação divulgada nesta terça-feira para os jogos contra Guatemala e Curaçau. Entre os 26 jogadores chamados, onze jogam em ligas estrangeiras.

Entre os atletas do exterior, destaca-se Onel Hernández, atleta do Norwich. Três jogadores atuam no Brasil, pelo Navegantes: Sandy Sánchez, Sandro Cutiño e Sander Fernández.

A inclusão desses atletas teve de ser autorizada pelo Instituto Nacional de Esportes, Educação Física e Recreação de Cuba.