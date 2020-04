Os habituais das Champions em risco de ficar de fora

A conclusão sem a disputa das rodadas restantes certamente levará os clubes a irem para a Europa de acordo com sua classificação no momento da suspensão. E isso significa que vários clubes regulares e históricos correm o risco de não jogar na próxima edição da Liga dos Campeões.

Vamos rever, liga por liga, todas as grandes equipes que correm o risco de perder a próxima Liga dos Campeões. São equipes históricas ou habituais da competição.

La Liga

Na primeira divisão espanhola, se a temporada terminar com a classificação atual, o Atlético de Madrid seria sem dúvida a maior vítima. Segundo classificado em 2014 e 2016, e nos trimestres desta edição depois de eliminar o Liverpool, vencedor da anterior, sua temporada irregular na liga o colocou na sexta posição no momento da paralisação.

Os colchoneros não seriam os únicos afetados por essa situação. O Valencia, que voltou à Liga dos Campeões nesta temporada pela primeira vez desde 2015-16, é o sétimo e estaria diretamente fora de qualquer competição europeia.

Premier League

Na Inglaterra, as coisas não são muito melhores para algumas de suas equipes ilustres. Metade dos 'Big Six' estaria fora da Liga dos Campeões se a Premier terminasse.

O Manchester United, quinto no momento do intervalo, ficaria de fora, como Tottenham e Arsenal, que estavam em oitavo e nono, nem sequer jogariam na Liga Europa. O vice-campeão da última edição, à beira do abismo.

Bundesliga

Os grandes nomes da Alemanha são seguros, mas históricos como Bayer Leverkusen e Schalke 04, regulares dos Campeões, serão deixados de fora se a Bundesliga não for retomada.

Serie A

O campeonato italiano está na mesma situação que os anteriores. Ele quer retomar, mas não sabe quando ou como. Enquanto isso, Roma, Napoli e Milan roem as unhas com medo do pior.

No final do campeonato com a classificação no momento do intervalo, romanos e napolitanos terão que se contentar com a Liga Europa. O Milan está atualmente fora das posições de competição européias.

Ligue 1

A primeira das cinco principais ligas a ser permanentemente cancelada. O campeonato francês terminou, deixando o Olympique de Lyon, sétimo, e Mônaco, nono, fora da Europa.

Eredivisie

Algo semelhante ocorre na Holanda. Foi a primeira liga da Europa a cancelar, deixando dois dos três grandes do campeonato sem a Champions, Feyenoord (terceiro) e PSV Eindhoven (quarto).

Superliga Grega

O campeonato grego ainda está no ar e pode retornar no início de junho. Por classificação, Panathinaikos parece destinado a ficar sem a Liga dos Campeões, embora Oylmpiacos seja punido com um rebaixamento administrativo.

Caso o clube de El Pireo, líder no momento da suspensão, seja sancionado, o Panathinaikos permanecerá fora e ambos perderão a próxima Liga dos Campeões.

Superliga da Turquia

No grande país da Eurásia, o drama pode ser enorme. Os três grandes clubes de Istambul estão atualmente fora da Liga dos Campeões. Nem Galatasaray, terceiro, nem Besiktas, quinto, nem Fenerbahçe, sétimo, estarão nos próximos campeões, caso o campeonato seja permanentemente suspenso.

Liga Belga

O futebol belga foi suspenso um dia após o final da temporada regular, antes de jogar o 'play off' pelo título que definiria a classificação final. Isso deixa Genk, sétimo, e Anderlecht, oitavo, sem opções.

Premier League Russa

A elite do futebol russo começa a valorizar seriamente o final de seu campeonato, dada a impossibilidade de concluí-lo antes de agosto. E isso deixaria três dos quatro grandes nomes de Moscou fora da Liga dos Campeões: CSKA, Dínamo e Spartak.