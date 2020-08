Hoje adversário, Coutinho é a ‘solução’ do Barcelona no mercado

Opção no banco de reservas no Bayern de Munique, Philippe Coutinho reencontra nesta sexta-feira o Barcelona, com quem tem contrato até junho de 2023, no jogo único das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa. Muito provavelmente nem mesmo uma atuação de gala no segundo tempo vai convencer o clube catalão a aproveitar o brasileiro na próxima temporada.

Apesar da falta de interesse com o que poderia ser feito dentro de campo em 2020/21, o Barça “precisa” de Coutinho para projetar o futuro imediato. É visto como o principal jogador a ser negociado no mercado de verão europeu, preferencialmente com uma transferência em definitivo. Nos bastidores, segundo 'Goal' apurou, uma eventual oferta de 70 milhões de euros agradaria.

Para reforçar o elenco, algo que tem sido insistentemente cobrado por Lionel Messi, que sonha com Lautaro Martínez e até mesmo Neymar, a diretoria do Barcelona sabe que uma grande venda é fundamental. Para já, não há dinheiro em caixa para investimentos de peso.

De potencial “solução”, Philippe Coutinho, no entanto, pode tornar-se uma dor de cabeça. Se não bastasse a crise financeira mundial causada pela pandemia do novo coronavírus, que atrapalhou a vida de diversos clubes na Europa, o atacante é dono de um dos mais altos salários no Barça (cerca de 12 milhões de euros por ano), o que é um obstáculo considerável numa negociação.

Um novo empréstimo de Coutinho é o “plano B”, e também o caminho mais provável. Os catalães, aliás, estão dispostos a pagar parte do ordenado para vê-lo partir. Aos 28 anos, o brasileiro tem o desejo de voltar à Premier League, onde fez sucesso no Liverpool, entre 2012 e 2017. Recentemente, Arsenal e Newcastle demonstraram interesse na contratação do jogador revelado no Vasco.

O Barcelona, vale lembrar, pagou 120 milhões de euros (com outros 40 milhões de euros a depender de metas atingidas) em janeiro de 2018 para efetivar a compra de Philippe Coutinho, poucos meses depois de vender Neymar por 222 milhões de euros para o PSG. Até hoje, a transferência do ex-vascaíno está entre as cinco mais caras da história do futebol.