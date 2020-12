Hoje sim... hoje não

Hoje parecia o momento perfeito para vencer o campeão da Europa, se classificar para as oitavas e ganhar moral na competição. Mas o Atlético não soube aproveitar a oportunidade.

As duas equipes se enfrentaram nessa terça-feira (01) pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

O time bávaro, já classificado para o mata-mata, levou um time misto para o duelo na capital espanhola, enquanto os donos da casa vieram com força máxima de olho na classificação.

Quando a bola rolou parecia que o Atlético que essa seria a noite dos 'colchoneros'. O time de Simeone dominou as iniciativas da partida, partindo para cima do campeão e criando as melhores oportunidades.

O gol era uma questão de tempo, e saiu aos 25 minutos quando Trippier cobrou um lateral para Llorente, o espanhol foi até a linha de fundo e cruzou para João Félix, que chegou fechando na primeira trave e desviou para as redes!

O time do 'Cholo' teve outras boas chances para ampliar a partida, mas não conseguiu ser efetivo no ataque e ainda viu um grande problema surgir na defesa quando Gimenez saiu de campo lesionado dando lugar a Felipe.

Hans Flick sentiu que esse era o momento de atacar e colocou Müller em campo. O experiente alemão organizou a equipe e já na reta final da partida acabou sendo derrubado na área. O ábitro não teve dúvidas e marcou a penalidade. O próprio Müller foi para a cobrança e tirou o doce da boca do Atleti.

Com o resultado a equipe Simeone chegou aos seis pontos e ainda não se classficou para a próxima fase da Champions. Enquanto o time de Munique lidera o grupo com sobra (13 pontos).

Na próxima rodada o Atlético vai para o tudo ou nada. O conjunto 'rojiblanco' visita o RB Salzburg precisando de pelo menos um empate para avançar na competição. Caso o time austríaco vença, fica com a vaga.