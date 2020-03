"Hoje sou técnico do Real Madrid, amanhã isso pode mudar"

Zidane venceu três Champions consecutivas sob comando do Real Madrid e entrou para a história do futebol. Seu trabalho despertou o interesse de vários clubes pelo mundo, entre eles a Juventus.

De acordo com o 'Daily Mail', o treinador do Real teria sido tentado pela Juventus, outra de suas antigas equipes como jogador, com um salário astronômico.

No entanto, o francês negou qualquer tipo de contato: "Ninguém me contactou e eu não sei de nada. Você sabe como é, as pessoas dizem muitas coisas", disse em entrevista coletiva.

Mas como bom conhecedo do mundo do futebol, 'Zizou' não disse que não."Sou treinador do Real Madrid hoje, mas amanhã isso pode mudar", concluiu.