Leo Messi marcou o quarto gol do Barcelona contra o Osasuna no Campeonato Espanhol e, na comemoração, dedicou o belo lance a Diego Armando Maradona exibindo uma camisa do Newell's Old Boys.

O time argentino foi onde Messi iniciou sua carreira e também onde Maradona atuou entre os anos de 1993 e 1994. Confira no vídeo acima uma homenagem do Newell's a Maradona e momentos dele no clube.