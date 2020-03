Honda deve estrear contra o Flamengo

O meia Honda já vinha treinando com os novos companheiros, mas aguardava a oficialização dos documentos junto à CBF para estrear pelo Botafogo.

Seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), autorizando o clube a utilizá-lo em partidas oficiais. Com isso, poderá estar no jogo de sábado contra o Flamengo.

Aos 33 anos, o japonês chegou ao Botafogo de graça, já que estava livre no mercado após rescindir contrato com o Vitesse, da Holanda.

O jogador viveu o ápice da carreira no Milan, e teve boas passagens no CSKA, da Rússia, e no Pachuca, do México.