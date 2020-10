Honda no Botafogo: até quando vai o contrato do japonês?

O torcedor do Botafogo ainda não teve a chance de ver Keisuke Honda de perto no Estádio Nilton Santos por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas isso não impediu o japonês de se tornar ídolo da torcida não só pelo que faz em campo como também fora dele.

Tanto que os alvinegros comemoraram bastante neste domingo (25) a notícia de que o meio-campista vai renovar o contrato, que era válido apenas até o final de 2020, por mais dois meses. Assim, Honda fica até fevereiro de 2021, nova data prevista para o término do Campeonato Brasileiro por causa da pandemia.

A notícia foi divulgada inicialmente pelo canal do TF e confirmada por Marcos Leite, um dos empresários que atuaram na surpreendente negociação que trouxe o ex-jogador de CSKA, Milan e outros para o Brasil. Os termos do acordo atual, inclusive salários, seriam mantidos.

Segundo o site GE, a ampliação do vínculo do japonês por ainda mais tempo só vai ser conversada depois da eleição presidencial do Botafogo, marcada para 24 de novembro. Como vem jogando regularmente, Honda poderia continuar no clube, já que tem o desejo de manter o ritmo para atuar pela seleção de seu país natal na Olimpíada de Tóquio, adiada para agosto do ano que vem.

O japonês chegou ao Bota em fevereiro e foi recebido com festa no aeroporto - confira no vídeo acima. Bastante ativo na internet e engajado em causas sociais, não demorou para conquistar fãs tanto dentro do clube como na torcida. No seu aniversário de 34 anos, em junho, foi chamado até de "maior japonês de todos os tempos".

Com a bola rolando, Honda soma 18 jogos com a camisa alvinegra e dois gols marcados, um no Carioca, de pênalti, contra o Bangu, e outro diante do Sport, pelo Brasileiro, em bonito chute de fora da área. Para alegria da torcida, o camisa 4 agora tem ao menos até fevereiro para aumentar estes números.