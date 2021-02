Honda: sem Portimonense, sem ninguém

A equipe portuguesa do Portimonense não garantiu uma das possíveis contratações que mais foi comentada no futebol luso, a do veterano Keisuke Honda ainda que, uma vez recuperado da lesão muscular, poderia ser adquirido pelo clube de Portimão.

Segundo informaram nessa terça-feira à EFE as fontes do Portimonense, após terminar seu contrato com o Botafogo no último mês de janeiro, ele está em Portimão se recuperando de uma lesão muscular.

O meia é um dos jogadores mais destacados do futebol japonês, após jogar em clubes como o CSKA de Moscou (2019-2014), AC Milan (2014-2017) e Pachuca.

O Portimonense se consagrou como um dos clubes extrangeiros mais acompanhados no Japão, devido às contratações de jogadores japoneses nas últimas temporadas, já que o principal patrocinador do clube é o empresário Tsukasa Shiga.

No último mês de janeiro, anunciaram a contratação do goleiro de 25 anos, Kosuke Nakamura, e em 2019 chegou ao conjunto do sul de Portugal o lateral-direito Koki Anzai, que ganhou um espaço nos XI do técnico Paulo Sérgio.