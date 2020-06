Horas cruciais na Premier: Pedro e Willian podem não acabar a temporada no Chelsea

Pode haver perdas significativas no Chelsea com a temporada em jogo e seriam as de Willian e Pedro. Os dois jogadores terminam seus contratos e o clube inglês não planeja renová-los.

Conforme indicado pelo jornal 'AS', esta terça-feira é o último dia em que os clubes poderão apresentar a prorrogação dos contratos de seus jogadores, ou o Chelsea não contará com os dois até o final da temporada.

Isso significa que Pedro e Willian ficariam livres em 30 de junho e isso que a competição na Inglaterra não terminará até o final de julho.

Esse não são os únicos casos, já que Ryan Fraser e Jeff Hendrick também não ampliaram seus vínculos com Bournemouth e Burnley, respectivamente.

No caso de David Silva e Claudio Bravo, O City já chegou a um acordo com eles para continuar na equipe de Pep Guardiola até o final da temporada.

Nos casos acima, Pedro está muito próximo da Roma, com a qual teria um contrato prévio, e Willian procura uma oferta de três anos.