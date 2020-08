Os detalhes da primeira semana de Dome no Flamengo

Nesta segunda-feira (10), Domènec Torrent completa uma semana de Flamengo. Foram exatos sete dias de trabalho entre os treinos e a derrota para o Atlético-MG, no último domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, foi o maior tempo "livre" que o treinador terá nas próximas semanas, uma vez que o calendário está apertado e o Flamengo encara três partidas num prazo de oito dias.

Neste primeiro momento, Dome, como gosta de ser chamado, mudou pouco o time, mas já exigiu coisas novas, algo adiantado por Willian Arão durante a semana passada. Em coletiva, o meio-campista comentou que o catalão tem uma metodologia bem diferente de Jorge Jesus.

As atividades de Dome, claro, são diferentes. Mais intensidade, muita pressão na saída de bola do adversário, menos lançamentos e toques rápidos no "um dois", o que não funcionou muito bem contra o Galo, pois a equipe esteve muito espaçada.

A derrota incomodou Dome, que reconheceu um time desorganizado no segundo tempo. O treinador fez a leitura do jogo e tenta corrigir a compactação da equipe. Depois da partida contra o Galo, ainda no vestiário, alguns atletas reconheceram a falta de ritmo após apenas 24 dias de treinos.

HORAS EXTRAS NO CT E TRABALHO EM CASA

Antes da estreia, Domènec teve uma semana intensa no Flamengo. O treinador chega no Ninho do Urubu todos os dias por volta das 6h e só deixa o CT por volta de 17h, 18h. No hotel onde está hospedado, o trabalho segue com seus auxiliares até tarde da noite.

O único local que o treinador conheceu no Rio de Janeiro nesses dias foi uma churrascaria na Barra da Tijuca. Quando é questionado se não vai "passear", ele brinca e responde que não veio de férias e precisa trabalhar.

O GRUPO SURPREENDEU

Dome revelou a pessoas próximas que o grupo do Flamengo surpreendeu bastante. O treinador ressaltou a vontade de ganhar e aprender. Desde que ele chegou, os atletas estiveram muito receptivos às novas ideias e sempre fazendo questionamentos de como executá-las.

A ESTRUTURA

O que também surpreendeu o catalão foi a estrutura geral do clube. Não só de espaço e equipamentos, mas também os profissionais. Além disso, Dome já planeja implementações no setor de análise e desempenho, um dos preferidos dele e de sua comissão técnica.