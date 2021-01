"Houve momentos em que pensei em deixar o futebol"

Neymar não se vê fazendo outra coisa senão jogar futebol. Ele tem talento para isso e espera permanecer em campo o maior tempo possível.

Mas a paixão não é tudo. Neymar, como todo ser humano, também tem momentos de fraqueza, de hesitação. Em entrevista ao 'Gaffer', o atacante do PSG revelou que, em determinados momentos da sua carreira, pensou em deixar tudo para trás.

As críticas das pessoas o levaram a repensar a sua vida como jogador de futebol, ele disse: "Uma vez cheguei ao ponto de me perguntar se queria continuar se o meu futebol não agradasse. Às vezes, até um bom drible pode ser uma ofensa".

“O mundo é muito sensível. É paradoxal... você não pode fazer nada, mas, ao mesmo tempo, você pode fazer tudo. O mundo o julga pelo que você faz e pelo que você não faz”, continuou.

Mas Neymar pensou melhor. “Jamais perderei a paixão por esse esporte. No dia em que pensei em desistir, fui para casa. Lembrei-me de tudo que fiz para chegar lá e isso me acalmou. Me trouxe de volta à realidade”, disse.

As críticas, ele prefere colocá-las de lado: “Não levo os comentários a sério. Não gosto de ler certas coisas, não acho que sejam necessárias, mas as pessoas ao meu redor (amigos, colegas, família ...) acabam lendo e, no final, fico com raiva".

Por fim, ele deixou claro que nunca, jamais sentiu pressão. “Pelo contrário, sou uma pessoa que leva muito bem isso tudo. Agradeço por representar o PSG e o Brasil. Tenho que dar 100% e sei disso, é o que todos esperam”, concluiu.

Neymar é sem dúvida importante para o PSG. O brasileiro consegue se conectar bem com Pochettino e espera continuar sendo importante para o seu clube e também para a Seleção Brasileira.