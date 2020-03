Hudson-Odoi testa positivo para coronavírus; Chelsea em quarentena

Os alarmes dispararam no Chelsea. Nas primeiras horas da sexta-feira, o time 'blue' confirmou o positivo para o teste de coronavírus de Hudson-Odoi.

A equipe de Londres, ao saber deste caso, ativou os protocolos para evitar o contágio e toda a equipe está em quarentena.

No comunicado publicado pela entidade, o clube deixa claro que as instalações de treinamento serão parcialmente fechadas após o positivo.

Da mesma forma, a instituição afirmou que quem não teve contato com o jogador voltará ao trabalho nos próximos dias. Stamford Bridge não será afetada por seu fechamento.

"Hudson-Odoi apresentou sintomas semelhantes a um resfriado leve na segunda-feira de manhã e não estava em treinamento como medida de precaução. Ele sofrerá isolamento e espera voltar ao treinamento em breve", lê parte do comunicado.

Esta notícia leva junto com o positivo de Arteta, técnico do Arsenal, e a suspensão do encontro entre Brighton e os 'gunners'.

Nesta sexta-feira, a Premier se reunirá para avaliar a situação. A suspensão está no ar.