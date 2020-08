Hudson-Odoi, um desejo impossível para o United?

Raro é o dia em que um novo nome não aparece na Inglaterra que liga o Manchester United a um craque. Porém, neste verão parece que eles estão muito mais sérios e estão trabalhando na operação que leva Jadon Sancho a Old Trafford.

Mas este não é o único movimento que os 'red devils' estão dispostos a fazer. Aparentemente, eles querem fortalecer ainda mais suas bandas e ter mais um objetivo, que, a propósito, não será barato.

De acordo com o 'Manchester Evening News', o United está interessado em Callum Hudson-Odoi, ponta direita do Chelsea de 19 anos. Um objetivo pelo qual eles estariam dispostos a fazer outro desembolso significativo.

O jornal local garante que o United usaria a falta de continuidade do inglês para convencê-lo. Ter o jogador forçando sua saída parece ser a única opção real, já que Hudson-Odoi tem contrato até 2024 e cobra cerca de seis milhões de euros. Uma brutalidade.

A operação parece ainda mais complicada se considerarmos que Pedro está saindo e o futuro de Willian é um verdadeiro mistério, então o jogador teria ainda mais espaço para jogar com Frank Lampard.

No momento, será necessário ver se os 'red devils' conseguirão a assinatura de Sancho. O 'The Independent' afirmou recentemente que o Borussia Dortmund havia baixado expressamente o preço do inglês para o United, mas com uma pequena condição a ser levada em consideração.