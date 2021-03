Goleiro do Flamengo recebeu um quadro de Marcelo Cortes, um dos integrantes do time de fotógrafos do clube . No quadro vem a foto que viralizou em 2019 após a conquista do Campeonato Carioca sub-20.

"Caraca, muito obrigado! Esse aqui eu vou guardar com muito carinho. Obrigado mesmo. Ganhei meu dia, esse aqui merece", disse o goleiro.

