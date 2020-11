Hulk deixa a China e prioriza uma volta ao Porto

Com a temporada chinesa finalizada, Hulk procura por novos desafios. O jogador confessou que quer deixar o futebol asiático e voltar a sentir a competitividade da Champions League e o FC Porto poderia ser o seu destino.

De acordo com o 'O Jogo', o clube português acompanha de perto o seu ex-jogador, que aos 34 anos poderá chegar sem custos, já que o seu contrato expira em janeiro.

O próprio Hulk, segundo a citada fonte, estaria encantado em voltar para aquela que foi a sua casa por cinco temporadas. O mau início de temporada da equipe pode ajudar na sua contratação.

No entanto, os números do atacante já não são os mesmos. Depois de três temporadas seguidas marcando mais de 15 gols, o brasileiro fez apenas sete na última.

Antes de sair com destino ao Zenit, Hulk disputou 162 partidas com a camisa do Porto entre 2008 e 2012, fechando a sua passagem com 75 gols e 51 assistências.