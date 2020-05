Aos 33 anos, Hulk tem um currículo com passagens por Vitória, Kawasaki Frontalel, Tokyo Verdy, Porto, Zenit e Shanghai, além da Seleção Brasileira. Diversos países, culturas variadas e futebol praticado com características próprias.

Em conversa com os meios oficiais do Porto, o atacante brasileiro contou como está vivendo o período de quarentena. Confira uma entrevista de Hulk, lenda do clube português e jogador do Shangai SIPG.