"Hulk era ridículo, não sabia o que era futebol"

De 2004 a 2010, Raúl Meireles vestiu a camisa do Porto, clube em que dividiu vestiário com jogadores de diferentes níveis.

Ao falar à 'FC Porto TV', o ex-jogador destacou alguns nomes que marcaram sua época e lembrou positivamente de Lisandro López: "Sou um grande admirador do Lisandro, um dos melhores avançados com quem joguei".

No entanto, há jogadores que chegaram dando má impressão ao grupo e alguns tiveram uma evolição surpreendente.

"Houve jogadores que, quando chegaram, nós olhámos e pensámos 'o que estás aqui a fazer?'. Houve surpresas. O Hulk foi ridículo. No primeiro treino no FC Porto ele não sabia o que fazia, não sabia o que era futebol, pegava na bola, virava-se e chutava. Não sabia mais nada. O Falcão também chegou muito perdido. Também me lembro do Lucho, do Paulo Assunção, e do Fernando, que chegaram tímidos e tiveram uma evolução fanástica", revelou meia aposentado.

Hulk, que chegou ao futebol português na temporada 2008/09 acabou ficando mais de quatro anos no clube, totalizando 162 partidas (140 como titular), com 75 gols e 51 assistências.