Hulk deixa de lado o futebol e fala sobre a sua vida pessoal

No últimos meses, o atacante Hulk deixou as capas esportivas para estampar as de fofocas. O conturbado fim do casamento com Iran Ângelo e o novo romance com a sobrinha da ex-mulher deu o que falar.

Até então, Hulk não tinha se manifestado publicamente sobre a situação e tudo o que foi veículado na imprensa. Porém, o jogador utilizou as suas redes sociais para romper o silêncio.

"Vim aqui para esclarecer uma situação bem delicada. Desde dezembro eu estou sofrendo, tomando pancada da mídia, de uma mídia maldosa. Eu tinha resolvido ficar calado para preservar a minha família, mas chega um certo momento que você acaba se cansando de escutar tantas mentiras", disse em uma 'live'.

"Eu me separei porque já tinha tempo, anos, que o casamento estava balançado. Não existia mais casamento. Mas com respeito eu não vou tocar no assunto. Só estou falando para dizer que Camila não foi pivô da separação. Não foi uma separação amigável, mas não vou tocar no assunto. Eu me separei em julho. A Camila veio para a China no início de novembro. Ela já trabalhava comigo e veio para cá porque precisava elaborar projetos aqui. Ficou cerca de dez a quinze dias. Eu já estava solteiro há quatro meses. Ela também estava solteira e a gente não tinha que dar satisfação a ninguém", completou.

"Ninguém fez nada escondido, não houve traição, não teve isso de pivô de separação. Só para esclarecer porque eu estou cansado disso tudo. Camila não está grávida, até porque não houve traição. Agora, ter um filho faz parte dos nossos planos se Deus nos abençoar. Se isso acontecer, eu serei o primeiro a anunciar", finalizou.