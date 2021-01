Hulk tem uma oferta do Besiktas

Hulk deixou a China em novembro de 2020 e vários meses depois continua sem equipe em pleno mercado de contratações. O atacante quer voltar para o Porto.

Mas até o momento não há nenhuma oferta interessante pelo jogador de 34 anos, que está em busca de um bom contrato para a reta final da sua carreira.

No entanto, de acordo com o site 'Fanatik', o brasileiro tem uma oferta do Besiktas. Trata-se de um contrato até o final da atual temporada com a opção de renová-lo por mais tempo se os objetivos forem alcançados.

Ainda de acordo com a citada fonte, o salário do atacante seria de um milhão mais bônus e o clube espera uma resposta de Hulk em alguns dias.