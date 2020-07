Humilhação? Jogador é substituído aos 65 segundos

Existe uma explicação, não foi por problema físico, maldade do técnico ou por falta de convicção. Adi Mihalcea, treinador do Dínamo de Bucareste, tirou de campo o jovem Ioan Borcea aos 65 segundos do jogo contra o Academica Clinceni.

Valentin Lazar entrou no lugar do meia de 17 anos, que entrou em campo apenas para cumprir uma regra do Campeonato Romeno, que teve sua nona rodada neste fim de semana. A competição exige que todos times escalem pelo menos dois atletas com menos de 21 anos a cada jogo.

Mesmo queimando uma das substituições a que tinha direito, o comandante do time usou essa estratégia para driblar a norma e ter em campo os jogadores que considerava mais fortes.

Após o jogo, Mihalcea disse ter explicado a situação ao menino, que deixou o campo sem suar, e classificou sua escolha como "desagradável". Funcionou, já que seu time venceu por 3 a 1 e acabou com a má sequência que tinha desde a retomada do campeonato.