Hummels é duvida para enfrentar o Bayern

Nesta terça-feira, a Bundesliga 2019-20 terá a partida mais importante para a disputa do título. Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam quando estão com quatro pontos de distância no topo da tabela.

Hummels, líder da defesa e ex-jogador do concorrente ao título, teve que ser substituído no intervalo do jogo contra o Wolfsburg. E o que parecia uma mudança de precaução pode ser algo mais sério.

"Falei brevemente com o médico da equipe. Mats está com dor no tendão de Aquiles. Esperamos que ele possa jogar na terça-feira", disse Michael Zorc, diretor de futebol do Borussia Dortmund.

Assim, a menos de 72 horas para o grande jogo, Favre pode ter essa importante ausência para tentar colar no líder nesta reta final da competição.