"Huntelaar? Há um interesse mútuo, sería fantástico"

O Schalke 04 sonha com a volta de Huntelaar para aquela que foi a sua casa durante sete anos. O atacante holandês defende as cores do Ajax e essa será a sua útlima temporada.

Por isso, o objetivo do clube alemão é recuperá-lo para conseguir o objetivo da permanência na Bundelisga. E o seu treinador, Chrstian Gross, acredita em um final feliz.

"Há um interesse mútuo. Se um jogador com essa experiência, essa personalidade e essas qualidades estivesse conosco, seria fantástico", disse o técnico, antes de completar: "Na vitória dessa sexta-feira do Ajax ele mostrou as qualidades de finalizador que ainda tem. É uma personalidade que nos ajudaria muito".

Huntelaar também falou sobre uma possível volta ao Schalke 04 e confirmou os rumores. "Tenho que consultar com o travesseiro", disse o veterano atacante.