Hysaj combateu o coronavírus... com PlayStation!

O infelizmente famoso COVID-19 mudou totalmente o panorama atual no mundo do futebol e também no dia a dia de todos os cidadãos.

A Itália, além da China, está sendo um dos países mais afetados pelo coronavírus e as autoridades recomendam sair de casa o mínimo possível.

Uma medida complicada que foi promovida através das redes sociais com a hashtag #IoStoACasa (Eu estou em casa), à qual um jogador de futebol se uniu de uma maneira muito original.

Elseid Hysaj, jogador do Nápoli, queria promover a permanência dos cidadãos em suas casas e ele o fez graças ao... PlayStation!

O jogador compartilhou seu ID do PS4 através do Instagram para que os fãs o adicionassem e, assim, jogassem em casa com ele e seu parceiro Mário Rui.

"Gente, já que precisamos estar em casa, podemos nos divertir jogando Call of Duty com meu amigo Mário Rui. Estamos esperando por vocês!", Comentou Hysaj, junto com a hashtag mencionada e uma imagem de sua identidade no famoso console.