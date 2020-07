Iago Aspas e Gerard Moreno serão convocados pela Seleção?

Luis Enrique planeja dar a lista de convocados para a Liga das Nações em 27 de agosto e concentrar os internacionais no dia 31.

E é que a Espanha enfrentará a Alemanha no dia 3 de setembro, quinta-feira, em Düsseldorf. E, no domingo 6, enfrentará a Ucrânia em casa.

O asturiano deve chamar Iago Aspas, com quem não contava a princípio, e Gerard Moreno (28), que veio para a Seleção com Robert Moreno, para a primeira lista de sua segunda etapa à frente da 'La Roja'.

O atacante do Celta, que marcou 13 gols em 34 jogos nesta temporada, não teve um início ideal com Luis Enrique. Ele não entrou em sua primeira lista, mas foi repescado pela lesão de Diego Costa.

Ele surpreendeu o treinador, que o colocou como titular contra a Inglaterra em Wembley, depois de vê-lo treinar. Ele não teve dificuldade em reconhecer seu erro.

"Você tem uma ideia do que esperar e, no treinamento, os vê funcionar e reconhece seu erro. Isso aconteceu comigo com Iago Aspas", admitiu Luis Enrique.

"Estou aberto a continuar sendo impressionado pelos jogadores. O benefício da equipe está acima do que o treinador pensa", explicou.

Iago Aspas é o segundo maior artilheiro da LaLiga, apesar de jogar um time que luta para não cair para a Segunda Divisão, mas pela frente há Gerard Moreno, com 17 gols em 33 jogos disputados.

O atacante do Villarreal já estava no pódio na temporada passada e tem apenas Messi e Benzema à frente. Ele chegou a 'la Roja' das mãos de Robert Moreno e seus números garantem que ele continuasse fazendo parte da equipe na segunda 'era Luis Enrique'.