Vindo de vitória por 1 a 0, o Sport tem a semana cheia de treino para trabalhar em busca dos objetivos no Brasileirão. A equipe treinada por Jair Ventura está no nono lugar e soma 24 pontos.

A próxima partida será na segunda-feira, quando visita o Ceará pela primeira rodada do segundo turno. Confira no vídeo acima a entrevista de Iago Maidana, que diz comentou sobre o desafio do time no restante do campeonato.