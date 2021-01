Ibra confirmou: negocia sua renovação e poderá jogar a Eurocopa

Cada vez que Ibra fala, ele aparece nas manchetes. Em sua entrevista ao 'Corriere dello Sport' e 'Repubblica', ele deixou duas bombas. A primeira é que está negociando a renovação do contrato com o Milan. O atual vai até junho de 2021. A segunda é que ele pode voltar com a Suécia para jogar a Eurocopa.

"Não é segredo. Veremos, vai depender de como eu me sinto. Não vou entrar em uma equipe se não tiver nada a contribuir", disse ele sobre este último. No momento, ele é um dos atacantes mais em forma da Serie A, que está entre as cinco principais ligas.

"Meu contrato termina em junho, mas estamos discutindo uma possível prorrogação", explicou ele sobre sua situação no clube 'rossonero'. Aos 39, ele pode chegar aos 40 na equipe se transferir essas palavras para um novo acordo com a entidade.

Sobre as suas motivações e objetivos atuais, disse: "O desafio hoje é fazer crescer uma equipe jovem, muito diferente daquela que conheci. Me dá mais satisfação do que uma vitória. O título de campeão de inverno não me interessa, apenas o título real".