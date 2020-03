Ibra doa 100 mil euros à luta contra o coronavírus

Milão é uma das áreas mais atingidas pelo vírus. Ibrahimovic voltou à capital da Lombardia em janeiro para jogar novamente pelo time 'rossonero'. Depois de obter bons resultados, o futebol foi interrompido pela pandemia de coronavírus.

A fim de ajudar os hospitais e os profissionais de saúde nesta luta, além dos infectados, o sueco lançou uma campanha de arrecadação de fundos através do 'gofundme'. Essa iniciativa, chamada 'Kick the Virus away!' em poucas horas ultrapassou 122 mil euros em doações. 100 mil são do próprio Ibra. O objetivo é atingir um milhão de euros.

"A Itália sempre me deu muito e, neste momento dramático, eu quero dar de volta ainda mais a este país que amo. Decidi, juntamente com as pessoas que trabalham comigo, lançar uma campanha de recolhimento de fundos para os hospitais Humanitas e usar o meu poder de comunicação para espalhar ainda mais a mensagem. É um assunto sério e precisamos de ajuda concreta, isto não é só um vídeo", anunciou o jogador em suas redes sociais,

"Juntos, podemos realmente ajudar hospitais, médicos e enfermeiros que, de forma brava, trabalham todos os dias para salvar as nossas vidas. Porque hoje somos nós que torcemos por eles. Vamos todos juntos chutar o coronavírus para longe e vencer este jogo", concluiu Ibrahimovic.