Confusão entre Ibra e Lukaku.... acaba sem punição!

As consequências para Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku agora é oficial após o forte desentendimento que tiveram no último clássico de Milão da Coppa Itália. Contra todas as previsões e apesar da magnitude das imagens e insultos trocados, o juiz desportivo entendeu que não eram dignos de punição.

Apesar da gravidade dos acontecimentos, incluindo insultos e acusações bastante fortes (veja o vídeo aqui), o comitê disciplinar italiano deixou tudo de lado. Porém, ambos ficarão por um jogo sem disputar a Coppa Italia por outros motivos: acúmulo de cartões, no caso do belga, e a expulsão de Ibra durante o jogo.

Como se pode ler na resolução, Lukaku, que conseguiu completar a partida e só foi punido pelo confronto com o sueco, a sanção se deve a “comportamento não regulatório em campo”. Como já vinha arrastando cartões de rodadas anteriores, vai perder o próximo jogo dos 'neroazzurri' contra a Juventus nas semifinais.

O 'rossonero', por sua vez, não terá punição extra além do cartão vermelho visto durante o jogo. Fala-se de sua sanção de uma partida após "dupla amarelo por comportamento não regulatório em campo e por comportamento incorreto no confronto com um adversário". Como o Milan foi eliminado, a partida de punição será cumprida na primeira rodada da próxima temporada.

Algo incrédulo considerando que ambos enfrentavam a possibilidade de uma penalidade bastante pesada com o regulamento em mãos.

Além disso, houve mais punições. Achraf e Kessi também foram tocados devido ao acúmulo de cartões. O lateral da Inter, pelo mesmo motivo de Ibra, um "comportamento errado no confronto com um adversário", viu o amarelo que o fará perder o encontro com a Juventus por acumulação. O milanista, por outro lado, recebeu a advertência por “protestar contra os árbitros”. Da mesma forma, se aplicará para a temporada seguinte.