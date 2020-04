Ibra está decidido a deixar o Milan, segundo jornal

Ibra pode mudar de ares novamente. Ele teria decidido que seu tempo em Milão durará apenas uma temporada. O atacante deixará a equipe no final desta campanha devido a pontos em qua não concorda com a diretoria.

É o que afirma 'La Gazzetta dello Sport', explicando que o sueco não está satisfeito com as possíveis saídas de Boban e Maldini, alguns dos principais dirigentes da equipe e as lendas do clube. Isso se soma ao fato de que seu relacionamento com a Gazidis, outro dos líderes na diretoria, não é o melhor.

Esse contexto é o que fez Zlatan não se sentir confortável. A consequência é clara: não deseja permanecer. Ele tem tudo em suas mãos para fazer o que quiser, porque assinou por apenas uma temporada. Assim que a campanha atual terminar, estará livre.

Com isso, o sueco tem duas opções pela frente. A primeira é continuar em campo. Para isso, o Monza é dos mais interessados. A segunda é ir pra a área técnica, algo que ele tem em mente há muito tempo.