Ibra exibe elasticidade 'ninja' em aquecimento

O técnico Stefano Pioli voltou a relacionar Ibrahimovic, que entrou no segundo tempo do jogo deste sábado, contra o Torino, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

O último jogo do atacante havia sido em 22 de novembro, quando ele deixou o gramado lesionado contra o Napoli e virou desfalque do Milan.

Antes de entrar em campo, o sueco de 39 anos voltou a virar protagonista de uma cena inusitada que viralizou na internet. Foi quando ele se preparava para entrar e aqueceu demonstrando suas habilidades em artes marciais.

Faixa preta em Taekwondo, ele é conhecido por aliar os dotes aprendidos na luta para marcar gols. No aquecimento, a elasticidade também ajuda. Neste sábado, ele preparou seus músculos passando a perna por cima de um membro da equipe técnica.

Em sua segunda temporada desta segunda passagem pelo gigante milanês, o craque soma dez partidas disputadas, onze gols e duas assistências.