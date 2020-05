Ibra, flagrado dirigindo sua Ferrari de 2 milhões de euros sem permissão

Ibra comprou esse carrão no final do ano passado, mas a permissão para circular venceu no último mês de março. O jogador só tinha a permissão de levar o carro até órgão de vistoria, mas acabou sendo flagrado pelo polícia dando uma volta pela capital da Suécia.

Sendo assim, a voltinha de Ibra com a sua Ferrari Monza SP2, avaliada em quase dois milhões de euros, vai sair bem cara.

O carro foi um presente que o próprio Ibra se deu ao completar 38 anos. Foram fabricadas apenas 499 modelos e vendidas somente para clientes fieis da Ferrari.