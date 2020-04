"Ibra me disse para desistir do futebol, porque era ruim"

Balotelli tem contrato com o Brescia até 2022 e, depois de passar por três clubes na última temporada e meia, não sabe o que fará de seu futuro. O atacante conversou com Cannavaro, técnico que queria levá-lo ao Guangzhou Evergrande.

"Poderia ter jogado sem tantos olhares e desfrutar novamente", disse o ex-jogador. Balotelli respondeu que esperava sua ligação, mas Cannavaro confessou que o atacante pediu muito dinheiro.

O jogador do Brescia contou o que escutava de Ibrahimovic quando tinha apenas 16 anos: "Zlatan me disse para desistir do futebol porque era ruim, que ele nunca mais voltaria a trabalhar lá. Logo depois falou com Raiola e pediu para me contratar porque era melhor do que ele".

Quanto a jogar no Napoli, ele não esconde que é um de seus desejos: "tentei jogar lá e ficaria muito feliz. Minha filha seria a chefe da torcida porque ela é 'azzurra'. Foi lindo quando pudemos caminhar juntos no San Paolo, estava hipnotizada".